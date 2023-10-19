Погода в Украине в пятницу, 20 октября, будет дождливой и прохоладной. Сухо будет лишь в южных областях. При этом ожидаются сильны порывы ветра – до 15-20 м/с, а в Карпатах 20-25 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
- В Киеве завтра ожидается дождь, температура воздуха ночью +7°, днем +12°.
- Во Львове пройдут дожди. Столбик термометра покажет ночью +7°, днем +19°.
- В Луцке 20 октября дождь, ночью +7°, днем +12°.
- В Ривне – дождь, ночью +7°, днем +12°.
- В Тернополе ожидается дождь, ночью +7°, днем +18°.
- В Хмельницком в течение суток дожди, ночью +7°, днем +18°.
- В Ивано-Франковске дожди, ночью +7°, днем +19°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +8°, днем +18°. Также пройдут дожди.
- В Черновцах в пятницу дождь, ночью +7°, днем +18°.
- В Виннице ночью буде +8°, а днем +18°, облачно и дожди.
- В Житомире завтра ожидается ночью +7°, днем +11°, облачно, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут ночью +4°, а днем +10°, облачно, дождь.
- В Черкассах будет облачно, дожди, ночью +8°, днем +17°.
- В Кропивницком температура ночью опуститься до +9°, днем +19°, облачно, дождь.
- В Полтаве – облачно, дождь, температура воздуха +5°...+16°.
- В Одессе 20 октября – облачно, но без осадков. Термометры ночью покажут +13°, днем +23°.
- В Херсоне ожидается ночью +7°, днем +21°, облачно, но без осадков.
- В Николаеве в пятницу будет ночью +11°, днем +22°, пасмурно, без осадков.
- В Запорожье температура ночью опуститься до +7°, днем +20°, облачно, без осадков.
- В Сумах температура воздуха составит +3°...+10°, облачно и дождь.
- В Харькове 20 октября облачно и дождь, а температура ночью +5°, днем +17°.
- В Днепре столбик термометра покажет ночью +8°, днем +18, облачно и дожди.
- В Симферополе в пятницу облачно, но без осадков, а температура воздуха +7°...+21°.
- В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
- В Северодонецке ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.
Приметы погоды 20 октября
Если в этот день тепло, то хорошая погода продержится еще три недели. Если деревья не успели сбросить листья, то и снега ждать не стоит. Вечерний туман предвещает потепление, а красный закат - сильный ветер на следующий день.