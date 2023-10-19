Украинцы смогут насладиться настоящей осенней погодой / фото Pixabay

Погода в Украине в пятницу, 20 октября, будет дождливой и прохоладной. Сухо будет лишь в южных областях. При этом ожидаются сильны порывы ветра – до 15-20 м/с, а в Карпатах 20-25 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

  • В Киеве завтра ожидается дождь, температура воздуха ночью +7°, днем +12°.
  • Во Львове пройдут дожди. Столбик термометра покажет ночью +7°, днем +19°.
  • В Луцке 20 октября дождь, ночью +7°, днем +12°.
  • В Ривне – дождь, ночью +7°, днем +12°.
  • В Тернополе ожидается дождь, ночью +7°, днем +18°.
  • В Хмельницком в течение суток дожди, ночью +7°, днем +18°.
  • В Ивано-Франковске дожди, ночью +7°, днем +19°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +8°, днем +18°. Также пройдут дожди.
  • В Черновцах в пятницу дождь, ночью +7°, днем +18°.
  • В Виннице ночью буде +8°, а днем +18°, облачно и дожди.
  • В Житомире завтра ожидается ночью +7°, днем +11°, облачно, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут ночью +4°, а днем +10°, облачно, дождь.
  • В Черкассах будет облачно, дожди, ночью +8°, днем +17°.
  • В Кропивницком температура ночью опуститься до +9°, днем +19°, облачно, дождь.
  • В Полтаве – облачно, дождь, температура воздуха +5°...+16°.
  • В Одессе 20 октября – облачно, но без осадков. Термометры ночью покажут +13°, днем +23°.
  • В Херсоне ожидается ночью +7°, днем +21°, облачно, но без осадков.
  • В Николаеве в пятницу будет ночью +11°, днем +22°, пасмурно, без осадков.
  • В Запорожье температура ночью опуститься до +7°, днем +20°, облачно, без осадков.
  • В Сумах температура воздуха составит +3°...+10°, облачно и дождь.
  • В Харькове 20 октября облачно и дождь, а температура ночью +5°, днем +17°.
  • В Днепре столбик термометра покажет ночью +8°, днем +18, облачно и дожди.
  • В Симферополе в пятницу облачно, но без осадков, а температура воздуха +7°...+21°.
  • В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
  • В Северодонецке ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.
Погода в Украине 20 октября от Укргидрометцентра

Приметы погоды 20 октября

Если в этот день тепло, то хорошая погода продержится еще три недели. Если деревья не успели сбросить листья, то и снега ждать не стоит. Вечерний туман предвещает потепление, а красный закат - сильный ветер на следующий день.

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