Сухой погоде порадуются только жители юга нашей страны.

Погода в Украине в пятницу, 20 октября, будет дождливой и прохоладной. Сухо будет лишь в южных областях. При этом ожидаются сильны порывы ветра – до 15-20 м/с, а в Карпатах 20-25 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве завтра ожидается дождь, температура воздуха ночью +7°, днем +12°.

Во Львове пройдут дожди. Столбик термометра покажет ночью +7°, днем +19°.

В Луцке 20 октября дождь, ночью +7°, днем +12°.

В Ривне – дождь, ночью +7°, днем +12°.

В Тернополе ожидается дождь, ночью +7°, днем +18°.

В Хмельницком в течение суток дожди, ночью +7°, днем +18°.

В Ивано-Франковске дожди, ночью +7°, днем +19°.

В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +8°, днем +18°. Также пройдут дожди.

В Черновцах в пятницу дождь, ночью +7°, днем +18°.

В Виннице ночью буде +8°, а днем +18°, облачно и дожди.

В Житомире завтра ожидается ночью +7°, днем +11°, облачно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут ночью +4°, а днем +10°, облачно, дождь.

В Черкассах будет облачно, дожди, ночью +8°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью опуститься до +9°, днем +19°, облачно, дождь.

В Полтаве – облачно, дождь, температура воздуха +5°...+16°.

В Одессе 20 октября – облачно, но без осадков. Термометры ночью покажут +13°, днем +23°.

В Херсоне ожидается ночью +7°, днем +21°, облачно, но без осадков.

В Николаеве в пятницу будет ночью +11°, днем +22°, пасмурно, без осадков.

В Запорожье температура ночью опуститься до +7°, днем +20°, облачно, без осадков.

В Сумах температура воздуха составит +3°...+10°, облачно и дождь.

В Харькове 20 октября облачно и дождь, а температура ночью +5°, днем +17°.

В Днепре столбик термометра покажет ночью +8°, днем +18, облачно и дожди.

В Симферополе в пятницу облачно, но без осадков, а температура воздуха +7°...+21°.

В Краматорске - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

В Северодонецке ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

Приметы погоды 20 октября

Если в этот день тепло, то хорошая погода продержится еще три недели. Если деревья не успели сбросить листья, то и снега ждать не стоит. Вечерний туман предвещает потепление, а красный закат - сильный ветер на следующий день.

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