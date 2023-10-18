Сухая погода ожидается лишь в южных областях.

Погода в Украине в ближайшие дни еще порадует теплом. Украинцев ожидают дожди, но столбики термометров поднимутся до +26°С.

По данным Укргидрометцентра, теплой погодой без осадков будут наслаждаться только жители юга.

В четверг, 19 октября, ожидается переменная облачность. В большинстве областей Украины без осадков. Дожди ожидаются лишь в западных регионах. При этом днем температура поднимется до в среднем +11°С.…+13°С, а вот ночью похолодает до +2°С.…+4°С., а местами - 0°С.

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В пятницу, 20 октября, дожди пройдут не только в западных областях, но северных, и центральных, и восточных. Сухо и тепло будет лишь на юге. В среднем столбики термометров покажут +9°С.…+11°С., а ночью - +7°С.…+9°С.

В субботу, 21 октября, в Украине значительно потеплеет. Во всех регионах ожидается переменная облачность, но сухо будет лишь на юге страны. Средняя температура днем составит +13°С.…+15°С., а местами – до +26°С. Ночью же термометр покажет +7°С…+9°С.

В воскресенье, 22 октября, также почти по всей территории Украины пасмурно и дождь, кроме южных и восточных областей, где осадки не ожидаются. Средняя температура днем - +14°С…+16°С, а максимальная – до +24°С. Ночью же будет традиционно прохладнее - +7°С…+9°С, а местами температура опуститься до +5°С.

Погода в Украине 18 октября - прогноз Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 18 октября в Украине ожидается холодная погода. По ее словам, ближайшей ночью 0+5 градусов, местами 0-2 градуса мороза. В течение дня +7+13 градусов, в южной части до +17 градусов.

При этом осадков не ожидается до пятницы. Синоптик указала, что 21-го октября на Западе и севере Украины (включая Киев) вероятен мокрый снег.

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