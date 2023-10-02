Холоднее всего будет на западе страны.

В понедельник, 2 октября, похолодание в Украине продолжится. Сегодня его ощутят жители не только запада и севера страны, но и остальных регионов. Холоднее всего будет на западе, где температура не поднимется выше +17°...+19°. На востоке местами возможны дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +17°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Тернополе 2 октября ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +19°.

В Виннице сегодня будет +8°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +20°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+19°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+19°.

В Одессе 2 октября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +13°, днем +24°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +22°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+19°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +21°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +12°...+21°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +22°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +9°, днем +23°.

Приметы погоды 2 октября

2 октября - Трофима. Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом - зима будет суровой; а ели слегка, то теплой.

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