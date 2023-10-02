2 октября в Украине продолжится похолодание / фото SimoneVomFeld / Pixabay

В понедельник, 2 октября, похолодание в Украине продолжится. Сегодня его ощутят жители не только запада и севера страны, но и остальных регионов. Холоднее всего будет на западе, где температура не поднимется выше +17°...+19°. На востоке местами возможны дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +17°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
  • В Тернополе 2 октября ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня в течение дня будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +19°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +19°.
  • В Виннице сегодня будет +8°...+21°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +20°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+19°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+19°.
  • В Одессе 2 октября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +13°, днем +24°, практически безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +23°.
  • В Запорожье температура ночью +14°, днем +22°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+19°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
  • В Днепре температура ночью будет +15°, днем +21°, практически безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +12°...+21°.
  • В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +22°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +9°, днем +23°.
2 октября по всей Украине температура снизится / фото УНИАН

Приметы погоды 2 октября

2 октября - Трофима. Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом - зима будет суровой; а ели слегка, то теплой.

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