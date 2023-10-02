В понедельник, 2 октября, похолодание в Украине продолжится. Сегодня его ощутят жители не только запада и севера страны, но и остальных регионов. Холоднее всего будет на западе, где температура не поднимется выше +17°...+19°. На востоке местами возможны дожди. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +19°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +17°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
- В Тернополе 2 октября ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня в течение дня будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +19°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +19°.
- В Виннице сегодня будет +8°...+21°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +20°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+19°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+19°.
- В Одессе 2 октября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +13°, днем +24°, практически безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +23°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +22°, ясно и безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+19°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +21°, практически безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +12°...+21°.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +22°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +9°, днем +23°.
Приметы погоды 2 октября
2 октября - Трофима. Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом - зима будет суровой; а ели слегка, то теплой.