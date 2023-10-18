Погода будет дождливой преимущественно на Западе.

В четверг, 19 октября, погода в Украине будет прохладной, а местами сырой. В западных областях и на севере пройдут небольшие дожди. При этом тучи не будут покидать небо по всей территории страны. Теплее всего традиционно будет на юге. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве в четверг ожидается небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +13°.

Во Львове завтра будет небольшая облачность. Ночью +0°, днем +13°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +0°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ривне - небольшая облачность, ночью +0°, днем +13°, небольшой дождь.

В Тернополе 19 октября ночью будет +0°, днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +0°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске - небольшая облачность, небольшой дождь, ночью +0°, днем +13°.

В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +1°, днем +12°, небольшая облачность и мелкий дождь.

В Черновцах в четверг небольшая облачность, местами легкий дождь, ночью +0°, днем +13°.

В Виннице завтра ночью буде 0°, а днем - +15°, небольшая облачность.

В Житомире ожидается ночью +1°, днем +13°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут ночью +2°, а днем +11°, небольшая облачность и легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +2°...+12°.

В Одессе 19 октября - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +19°, небольшая облачность.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +1°...+11°, небольшая облачность и легкий дождь.

В Харькове – небольшая облачность и дождь, температура ночью +2°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +15°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +3°...+17°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +0°, днем +13°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +0°, днем +13°.

Приметы погоды 19 октября

Если выпал сухой снег, то следующее лето будет теплое. Увидеть в этот день стаи воронов, то это к ненастью. Если вечером солнце бледное, то ветер подует с запада. А вот красный закат сулит ухудшение погоды и ветер.

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