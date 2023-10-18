В четверг, 19 октября, погода в Украине будет прохладной, а местами сырой. В западных областях и на севере пройдут небольшие дожди. При этом тучи не будут покидать небо по всей территории страны. Теплее всего традиционно будет на юге. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
- В Киеве в четверг ожидается небольшая облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +13°.
- Во Львове завтра будет небольшая облачность. Ночью +0°, днем +13°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +0°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Ривне - небольшая облачность, ночью +0°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Тернополе 19 октября ночью будет +0°, днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +0°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске - небольшая облачность, небольшой дождь, ночью +0°, днем +13°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +1°, днем +12°, небольшая облачность и мелкий дождь.
- В Черновцах в четверг небольшая облачность, местами легкий дождь, ночью +0°, днем +13°.
- В Виннице завтра ночью буде 0°, а днем - +15°, небольшая облачность.
- В Житомире ожидается ночью +1°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут ночью +2°, а днем +11°, небольшая облачность и легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +2°...+12°.
- В Одессе 19 октября - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +1°...+11°, небольшая облачность и легкий дождь.
- В Харькове – небольшая облачность и дождь, температура ночью +2°, днем +13°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +3°...+17°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +0°, днем +13°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +0°, днем +13°.
Приметы погоды 19 октября
Если выпал сухой снег, то следующее лето будет теплое. Увидеть в этот день стаи воронов, то это к ненастью. Если вечером солнце бледное, то ветер подует с запада. А вот красный закат сулит ухудшение погоды и ветер.