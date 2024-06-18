Существенных осадков не ожидается.

В среду, 19 июня, в Украине будет самый жаркий день недели - практически по всей стране температура повысится до +29°...+32°. От палящего солнца будет защищать только не большая облачность, а на юго-востоке и ее практически не будет. Без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +30°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Тернополе 19 июня ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +31°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +17°...+30°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+29°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+28°.

В Одессе 19 июня - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +32°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +29°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +29°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +18°...+27°, легкий дождь.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +29°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.

Приметы погоды 19 июня

Если дует северный ветер, то летом будет много осадков.

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