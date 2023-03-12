Синоптики прогнозируют на понедельник облачную погоду с прояснениями.

В понедельник, 13 марта, днем осадки ожидаются лишь в западных областях.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook, в Украине 13 марта будет облачно с прояснениями.

Мокрый снег 13 марта - прогноз

Ночью в северных, днем в западных областях местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а на остальной территории - без осадков.

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При этом, в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер и мороз 13 марта - прогноз

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла, в южной части и на Прикарпатье до 11° тепла.

В Киеве ночью 2-4° мороза, днем 6-8° тепла.

Прогноз погоды на 12 марта

Как писал УНИАН в воскресенье, 12 марта, погода в Украине резко изменится - столбики термометров поползут вниз.

Осадков станет меньше, они покинут западные и юго-западные области. Из-за снижения температуры временами дожди будут сменяться мокрым снегом.