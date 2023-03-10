Укргидрометцентр предупреждает о сильном ветре 11 марта.

На субботу, 11 марта, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, днем в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер. В частности, скорость порывов будет достигать 15-20 м/с.

I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме таких областей:

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Житомирская;

Винницкая;

Киевская;

Черниговская.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили синоптики.

Погода на выходные - что ждет украинцев 11 и 12 марта

По данным Погода УНИАН, в ближайшие выходные погода в Украине испортится. 11 марта по всей стране ожидаются дожди и ливни, а 12 марта осадков станет меньше, однако ожидается похолодание. В конце недели местами столбики термометров будут показывать только +2°...+4°.

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