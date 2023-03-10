На субботу, 11 марта, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение.
По данным Укргидрометцентра, днем в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер. В частности, скорость порывов будет достигать 15-20 м/с.
I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме таких областей:
- Житомирская;
- Винницкая;
- Киевская;
- Черниговская.
"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили синоптики.
Погода на выходные - что ждет украинцев 11 и 12 марта
По данным Погода УНИАН, в ближайшие выходные погода в Украине испортится. 11 марта по всей стране ожидаются дожди и ливни, а 12 марта осадков станет меньше, однако ожидается похолодание. В конце недели местами столбики термометров будут показывать только +2°...+4°.