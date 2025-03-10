В горы сегодня лучше не идти.

В Карпатах ожидается сильный ветер. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня во второй половине дня порывы ветра в горах будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье - 25 м/с.

Из-за непогоды в горах объявили I уровень опасности, желтый.

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По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем +12°...+17°, на западе страны воздух прогреется до +20° и только на побережье морей будет свежее, +7°...+12°.

На Киевщине сегодня также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области повысится до +12°...+17°, а в Киеве столбики термометров покажут +15°...+17°.

Погода в Украине изменится - прогноз

На этой неделе в Украине прогнозируется значительное изменение погодных условий, сообщает Погода УНИАН. В ближайшие дни ожидается теплая погода, местами температура поднимется до +20° и выше. Однако уже со среды начнутся дожди, местами они будут интенсивными и будут сопровождаться грозами. В конце недели ожидается резкое снижение температуры до 4°...+8° в западных и северных областях.

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