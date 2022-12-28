В ближайшие дни в Украине потеплеет.

Ближайшей ночью в Украине ожидаются небольшие морозы, однако в дальнейшем будет теплеть, а 1 января кое-где температура будет подниматься до нетипичных для этого времени года отметок в +12 градусов. Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, завтра Украина будет принадлежать области повышенного атмосферного давления, поэтому будет преобладать сухая погода без осадков. "Разве что черкнет по крайнему северу атмосферный фронт, который обусловит небольшой мокрый снег или дождь в отдельных районах Черниговщины, Сумщины и Киевщины", - отметила синоптик.

По ее данным, температура воздуха в Украине ближайшей ночью будет опускаться до небольших "минусов", а днем в четверг составит +3...+7 градусов, на юге до +9 градусов, а на северо-востоке и восточных областях будет холоднее всего, 0...+3 градуса.

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"В дальнейшем в Украине будет теплеть и уже днем 1 января максимальная температура воздуха составит +5...+12 градусов, в восточной части +3...+8 градусов", - сообщила специалист.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 31 декабря и 1 января погода в Украине будет теплой и без осадков. Ночью ожидается около нуля, а днем столбики термометров будут показывать +2°...+7°. В то же время на юге воздух прогреется до +10°.

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