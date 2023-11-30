Днем 1 декабря при повышении температуры снег станет мокрым, а затем прекратится.

В пятницу, 1 декабря, в Киеве ожидаются осадки, а температура останется практически без изменений. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Снег в столице начнется еще ночью, когда температура снизится до -2°. Осадки продолжатся и в первой половине дня, однако при повышении температуры станут в виде мокрого снега. Днем в Киеве столбики термометров максимально покажут +2°, будет пасмурно, а солнце скроется за облаками.

Ветер 1 декабря будет нестабильный и несколько раз за день изменит свое направление, его скорость ожидается до 5-10 м/с. Атмосферное давление без особых колебаний, 738-740 миллиметров ртутного столба.

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Погода 1 декабря - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +1°, снег.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем -1°, снег.

В Тернополе 1 декабря ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +3°, пасмурно, ливень.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -5°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+3°, дождь.

В Одессе 1 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +12°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +3°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+13°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ливень, температура ночью -3°, днем +8°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +8°, ливень.

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