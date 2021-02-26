Спасатели призывают быть осторожными: в Карпатах возможен сход лавин

09:48, 26 февраля 2021
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Объявлено о третьем уровне опасности.

В горах удерживается опасность схода лавин / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
В горах удерживается опасность схода лавин / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

В украинских Карпатах сохраняется опасность схода лавин. Температура воздуха в горах снизилась до -1°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -1°, ветер юго - западный 12 м/с", - говорится в сообщении.

Также в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской областей и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля: данные погоды УНИАН

В пятницу, 26 февраля, практически по всей стране ожидается теплая солнечная погода. Дневной температурный максимум достигнет + 19° на Ивано-Франковщине. Осадков не ожидается.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +11°.

Во Львове в пятницу ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Одессе 26 февраля - солнечно, температура ночью +3°, днем +13°.

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Автор: Елена Пилипчак

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