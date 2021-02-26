Спасатели призывают быть осторожными: в Карпатах возможен сход лавин
Объявлено о третьем уровне опасности.
В украинских Карпатах сохраняется опасность схода лавин. Температура воздуха в горах снизилась до -1°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -1°, ветер юго - западный 12 м/с", - говорится в сообщении.
Также в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской областей и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Прогноз погоды в Украине на 26 февраля: данные погоды УНИАН
В пятницу, 26 февраля, практически по всей стране ожидается теплая солнечная погода. Дневной температурный максимум достигнет + 19° на Ивано-Франковщине. Осадков не ожидается.
В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +11°.
Во Львове в пятницу ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
В Одессе 26 февраля - солнечно, температура ночью +3°, днем +13°.
- Винница+13°... +2°
- Днепр+11°... -1°
- Донецк+10°... -1°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+10°... -1°
- Ивано-Франковск+20°... +1°
- Киев+11°... +3°
- Кропивницкий+11°... 0°
- Луганск+9°... 0°
- Луцк+12°... +1°
- Львов+12°... 0°
- Николаев+14°... 0°
- Одесса+15°... +3°
- Полтава+10°... +1°
- Ровно+10°... +1°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+7°... +1°
- Тернополь+13°... +1°
- Харьков+9°... +1°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницкий+13°... +2°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+8°... +2°
- Черновцы+15°... +3°