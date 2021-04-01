Оттепель в Карпатах: спасатели предупреждают о возможном сходе лавин (фото)
Температура в горах держится на уровне 0°.
Сегодня, 1 апреля, в Карпатах продолжается оттепель. На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха 0°, ветер северный 9 м/с.
Крокусы на Закарпатье
В Закарпатской области расцвели весенние крокусы.
Поляна, усеянная фиолетовыми цветами, находится в селе Колочава.
Отметим, что в Украине первые крокусы заметили на Закарпатье еще в начале марта.
Крокус (также известный как шафран) - многолетнее растение, которое может цвести весной или осенью, в зависимости от вида. Высушенные рыльца одного из видов цветков используются в кулинарии как пряность.
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