На Закарпатье расцвели весенние крокусы (фото)
Поляна, усеянная фиолетовыми цветами, находится в селе Колочава.
В Закарпатской области расцвели весенние крокусы.
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Поляна, усеянная фиолетовыми цветами, находится в селе Колочава.
Снимки в Facebook опубликовал местный экскурсовод Юрий Радивилов.
Отметим, что в Украине первые крокусы заметили на Закарпатье еще в начале марта.
Крокус (также известный как шафран) - многолетнее растение, которое может цвести весной или осенью, в зависимости от вида. Высушенные рыльца одного из видов цветков используются в кулинарии как пряность.
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