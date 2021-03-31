На Закарпатье расцвели весенние крокусы (фото)

Поляна, усеянная фиолетовыми цветами, находится в селе Колочава.

фото Юрий Радивилов, Facebook

В Закарпатской области расцвели весенние крокусы.

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Поляна, усеянная фиолетовыми цветами, находится в селе Колочава.

Снимки в Facebook опубликовал местный экскурсовод Юрий Радивилов.

Отметим, что в Украине первые крокусы заметили на Закарпатье еще в начале марта.

Крокус (также известный как шафран) - многолетнее растение, которое может цвести весной или осенью, в зависимости от вида. Высушенные рыльца одного из видов цветков используются в кулинарии как пряность.

фото Юрий Радивилов, Facebook

фото Юрий Радивилов, Facebook

фото Юрий Радивилов, Facebook

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