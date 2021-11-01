Ноябрь в Украине начнется с дождей. Сегодня осадки ожидаются местами в центральных и южных областях. В большинстве областей будет преобладать небольшая облачность или пасмурная погода. Ясно и солнечно будет лишь во Львовской, Волынской, Ривненской, Черниговской и Харьковской областях. Холоднее всего будет на Западе и Севере, где столбики термометров покажут +12°...+14°, в Крыму - теплее всего, до +18°. На остальной территории ожидается +13°...+17°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°.
- Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +2°, днем +12°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.
- В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +4°, днем +14°.
- В Тернополе 1 ноября ночью будет +2°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +4°, днем +13°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +14°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+15°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.
- В Виннице сегодня будет +4°...+12°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
- В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+15°.
- В Одессе 1 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +13°.
- В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +14°, ливень.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +4°...+13°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +15°.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет облачная погода с прояснениями, +8°...+18°.
- В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +17°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.
Народные приметы на 1 ноября
1 ноября - Если в этот день будет полная осенняя грязь — до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней).
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