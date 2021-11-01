1 ноября в некоторых областях в центре и на юге Украины ожидаются дожди.

Ноябрь в Украине начнется с дождей. Сегодня осадки ожидаются местами в центральных и южных областях. В большинстве областей будет преобладать небольшая облачность или пасмурная погода. Ясно и солнечно будет лишь во Львовской, Волынской, Ривненской, Черниговской и Харьковской областях. Холоднее всего будет на Западе и Севере, где столбики термометров покажут +12°...+14°, в Крыму - теплее всего, до +18°. На остальной территории ожидается +13°...+17°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°.

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +2°, днем +12°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.

В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +4°, днем +14°.

В Тернополе 1 ноября ночью будет +2°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +4°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +14°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+15°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет +4°...+12°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+15°.

В Одессе 1 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +13°.

В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +14°, ливень.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +4°...+13°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачная погода с прояснениями, +8°...+18°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +17°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.

Народные приметы на 1 ноября

1 ноября - Если в этот день будет полная осенняя грязь — до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней).

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Автор: Екатерина Лиманская