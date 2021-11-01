1 ноября местами в Украине пройдут дожди / фото pixabay.com

Ноябрь в Украине начнется с дождей. Сегодня осадки ожидаются местами в центральных и южных областях. В большинстве областей будет преобладать небольшая облачность или пасмурная погода. Ясно и солнечно будет лишь во Львовской, Волынской, Ривненской, Черниговской и Харьковской областях. Холоднее всего будет на Западе и Севере, где столбики термометров покажут +12°...+14°, в Крыму - теплее всего, до +18°. На остальной территории ожидается +13°...+17°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°.
  • Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +2°, днем +12°.
  • В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.
  • В Ривне в понедельник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +4°, днем +14°.
  • В Тернополе 1 ноября ночью будет +2°, днем +13°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +4°, днем +13°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +14°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+15°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.
  • В Виннице сегодня будет +4°...+12°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+15°.
  • В Одессе 1 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +13°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +7°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +14°, ливень.
  • В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +4°...+13°, небольшая облачность.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +15°.
  • В Днепре температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет облачная погода с прояснениями, +8°...+18°.
  • В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +17°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.
Погода в Украине 1 ноября / фото УНИАН

Народные приметы на 1 ноября

1 ноября - Если в этот день будет полная осенняя грязь — до настоящей зимы осталось четыре седмицы (28 дней).

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Автор: Екатерина Лиманская