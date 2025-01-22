Жизнь парализована - занятия в школах отменены, предприятия не смогли открыться.

Американский город Новый Орлеан, расположенный в субтропиках на побережье Мексиканского залива, впервые за много лет столкнулся со снегопадом. Как пишет The New York Times, этот популярный туристический центр привык к ураганам и экстремальной жаре, но снега здесь не было по меньшей мере 15 лет, мощного снегопада - много десятилетий.

В результате погодного катаклизма были закрыты основные автомагистрали и мосты, многие дороги стали непроездными. Учебные заведения приостановили занятия, а предприятия не смогли открыться, что фактически привело к остановке нормальной жизни в городе. Власти призвали жителей не покидать дома. Губернатор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что предупреждение касается большей части штата, поскольку синоптики прогнозируют рекордные снегопады.

"Это создает очень опасную ситуацию не только для передвижения транспорта, но и для людей, коммуникаций, в частности, водопроводных труб, домашних животных и растений", - заявил он на пресс-конференции.

Известный телеведущий-метеоролог Джей Граймс уверяет, что Луизиана не сталкивалась с такими погодными условиями с 1960-х годов. Ожидалось, что уровень снега в некоторых частях штата, от границы с Техасом до границы с Миссисипи, превысит 10 см.

Местные жители по-разному восприняли внезапный климатический поворот. Например, писатель Кевин Беннетт вынес на улицу стул, сидя на котором курил сигареты и восхищался белыми "хлопьями": "Я назвал бы это снегопадом поэтической души. Мне это нравится".

В то же время для уязвимых слоев населения, в частности, для бездомных, сильный холод представляет реальную опасность.

Джойслин Скотт, сотрудница службы поддержки бездомных Unity of Greater New Orleans, объезжала город на фургоне, подбирая всех желающих. Женщина уговаривала людей найти безопасное место, например, группу людей, спавшую на ступенях главного отделения библиотеки Нового Орлеана.

"Мы не привыкли к такой погоде, к такому количеству снега", - подчеркнула Скотт.

Соцработники убедили большинство бездомных переместиться в приют. Люди согласились, тем более, что ударил мороз.

Климат в Новом Орлеане

Новый Орлеан - крупнейший город штата Луизиана, расположенный на северном побережье Мексиканского залива. Новый Орлеан является не только важным портом, но и крупным туристическим центром.

Климат здесь субтропический влажный, с короткой, преимущественно мягкой зимой и жарким, влажным летом. Средняя температура воздуха под утро в январе здесь составляет около 6 °C, а дневной максимум около 17 °C. В июле средний минимум температуры 23 °C, а средний максимуум 33 °C. Минимальная температура в истории города была зарегистрирована 13 февраля 1899 года и составила -14 °C, а максимальная 22 августа 1980 года достигла 39 °C.

Новый Орлеан часто страдает от тропических штормов и ураганов, которые здесь чаще всего происходят с июня по ноябрь, с пиком в августе и сентябре. Самым мощным ураганом, поразившим Новый Орлеан за последние десятилетия, была "Катрина" в августе 2005 года. Тогда затоплению подверглось более 80% территории города из-за прорыва водозащитной дамбы, более 1800 человек погибли. Город понес колоссальные убытки, которые оценивались в более 125 миллиардов долларов.

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