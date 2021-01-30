Из-за непогоды ограничение движения грузовиков осталось только в Одесской области

В Николаевской области снято ограничение движения большегрузных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Спасатели продолжают расчистку дорожного полотна \ фото УНИАН

Из-за непогоды ограничение движения большегрузных автомобилей осталось только в Одесской области.

Читайте также В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 182 населенных пунктаОб этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Остается ограниченным движение большегрузных транспортных средств в Одесской области на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган», - говорится в сообщении.

В Николаевской области снято ограничение движения большегрузных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Спасатели продолжают расчистку дорожного полотна на участке дороги в направлении от Одесской области до с. Генновка. Всего пройдено и расчищено от снега 70 км дорожного полотна.

К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 тыс. 200 человек, работают 950 единиц техники.

Координацию действий осуществляют штабы областных государственных администраций и Укравтодора.

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