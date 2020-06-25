Потоп на Прикарпатье: прокуратура открыла уголовное дело
Интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.
Прокуратурой Ивано-Франковской области по материалам УСБУ в области начато уголовное производство по многочисленным фактам незаконной порубки леса, что привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей (ст. 441 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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Установлено, что в июне 2020 года на территории Прикарпатья выпало сверхурочное количество осадков, в результате чего погибло 3 человека, подтоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4146 м берегоукрепление.
Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, порубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей среды должностными лицами, считают в прокуратуре.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следственному отделу УСБУ в области.
Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, на Ивано-Франковщине в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод подтоплено более 5 тысяч жилых домов, разрушено 125 км автодорог и 29 мостов.
Интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.
В четырех западных областях из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов.
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