На Стамбул обрушились ливни и град

16:09, 19 июня 2020
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Непогода вызвала наводнения и парализовала движение транспорта.

На Стамбул обрушились ливни и град / DHA Photo
На Стамбул обрушились ливни и град / DHA Photo

18 июня на крупнейший в Турции город Стамбул и провинцию Бурса обрушились сильные ливни и град.

Шесть человек погибли в результате наводнений и оползней в Китае

Непогода вызвала наводнения и парализовала движение транспорта, передает Xinhua

В нескольких районах Стамбула подтоплено множество домов и офисов, на дорогах были заблокированы автомобили.

В районе Санджактепе в азиатской части Стамбула вспыхнул пожар после того, как молния ударила в крышу пятиэтажного здания. На место происшествия, вызвавшего панику среди населения, прибыли пожарные.

Град повредил вишневые деревья и поля клубники в нескольких районах провинции Бурса.

Напомним, один человек погиб, еще трое пропали без вести в результате ливневых дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

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Теги: #погода#Турция#наводнение
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