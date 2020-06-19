На Стамбул обрушились ливни и град
Непогода вызвала наводнения и парализовала движение транспорта.
18 июня на крупнейший в Турции город Стамбул и провинцию Бурса обрушились сильные ливни и град.
Шесть человек погибли в результате наводнений и оползней в Китае
Непогода вызвала наводнения и парализовала движение транспорта, передает Xinhua.
В нескольких районах Стамбула подтоплено множество домов и офисов, на дорогах были заблокированы автомобили.
В районе Санджактепе в азиатской части Стамбула вспыхнул пожар после того, как молния ударила в крышу пятиэтажного здания. На место происшествия, вызвавшего панику среди населения, прибыли пожарные.
Град повредил вишневые деревья и поля клубники в нескольких районах провинции Бурса.
Напомним, один человек погиб, еще трое пропали без вести в результате ливневых дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
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