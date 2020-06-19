Непогода вызвала наводнения и парализовала движение транспорта.

На Стамбул обрушились ливни и град / DHA Photo

18 июня на крупнейший в Турции город Стамбул и провинцию Бурса обрушились сильные ливни и град.

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Непогода вызвала наводнения и парализовала движение транспорта, передает Xinhua.

В нескольких районах Стамбула подтоплено множество домов и офисов, на дорогах были заблокированы автомобили.

В районе Санджактепе в азиатской части Стамбула вспыхнул пожар после того, как молния ударила в крышу пятиэтажного здания. На место происшествия, вызвавшего панику среди населения, прибыли пожарные.

Град повредил вишневые деревья и поля клубники в нескольких районах провинции Бурса.

Напомним, один человек погиб, еще трое пропали без вести в результате ливневых дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая.