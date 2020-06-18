Юго-запад Китая пострадал от сильных дождей
Один человек погиб.
Один человек погиб, еще трое пропали без вести в результате ливневых дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
В Китае более 700 тысяч человек пострадали от наводнений
В ночь на 17 июня на провинцию Сычуань обрушились наиболее сильные осадки с наступлением в этом году периода половодья, максимальное количество которых превысило 323 мм, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Сильные дожди выпали в значительной части провинции, в результате чего были отрезаны дороги, а также повреждены постройки и посевы.
Работы по спасению и ликвидации последствий бедствия продолжаются.
Напомним, шестеро человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в китайской провинции Хунань.
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