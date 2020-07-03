Ливень подтопил несколько районов на Закарпатье
Несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.
В ночь на 3 июля на большей части территории Закарпатья прошли кратковременные ливневые дожди с грозами. Местами непогода привела к подтоплениям домохозяйств.
На Херсонщину надвигается невероятная жара: температура достигнет +42°
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
В частности, в с. Сусково Свалявского района в результате дождя разлился местный ручей и было подтоплено 20 частных домов. Кроме этого, в Сваляве на ул. Гагарина и ул. Леси Украинки два домохозяйства пострадали из-за резкого поднятия уровня грунтовых вод, вызванное ливнем. В обоих случаях для откачки воды привлекались отделения 9-й государственной пожарно-спасательной части.
Не обошла непогода и Мукачевский район. Здесь из-за разлива местной речки в с. Клечки было подтоплено 6 домохозяйств. Для помощи людям на место происшествия выехало отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части.
Также по состоянию на утро 3 июля в области оставались без электроснабжения 5 населенных пунктов.
Данные о количестве подтопленных домохозяйств уточняются. Мероприятия по ликвидации последствий подтопления продолжаются.
Напомним, в пятницу, 3 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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