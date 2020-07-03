Ливень подтопил несколько районов на Закарпатье

15:04, 3 июля 2020
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Несколько населенных пунктов остались без электроснабжения.

Ливень подтопил несколько районов на Закарпатье / ГСЧС
Ливень подтопил несколько районов на Закарпатье / ГСЧС

В ночь на 3 июля на большей части территории Закарпатья прошли кратковременные ливневые дожди с грозами. Местами непогода привела к подтоплениям домохозяйств.

На Херсонщину надвигается невероятная жара: температура достигнет +42°

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В частности, в с. Сусково Свалявского района в результате дождя разлился местный ручей и было подтоплено 20 частных домов. Кроме этого, в Сваляве на ул. Гагарина и ул. Леси Украинки два домохозяйства пострадали из-за резкого поднятия уровня грунтовых вод, вызванное ливнем. В обоих случаях для откачки воды привлекались отделения 9-й государственной пожарно-спасательной части.

Не обошла непогода и Мукачевский район. Здесь из-за разлива местной речки в с. Клечки было подтоплено 6 домохозяйств. Для помощи людям на место происшествия выехало отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части.

Также по состоянию на утро 3 июля в области оставались без электроснабжения 5 населенных пунктов.

Данные о количестве подтопленных домохозяйств уточняются. Мероприятия по ликвидации последствий подтопления продолжаются.

Напомним, в пятницу, 3 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#Закарпатье#непогода
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