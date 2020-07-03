В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 июля

В Карпатах ожидаются сильные дожди.

В западных областях Украины оглосили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В пятницу, 3 июля, в западных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 3 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье, в Карпатах и на Прикарпатье значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 3 июля, в Украине практически без осадков, температура до +36°.