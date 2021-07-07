Самым жарким днем месяца станет 4 августа.

Вскоре в Украине ожидают температурную качель с 9 по 11 июля регионы охватит дождливая прохлада, и уже с 11 июля вернется жара.

Об этом в комментарии Обозреватель рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

К концу недели температура воздуха днем опустится до +20, ночью – до +15, +16. С 11 июля столбики термометра достигнут отметки +28, +32. Дождливым может стать 16 июля, похолодание снова ожидают 22 июля в +20.

24-25 июля могут пройти осадки, а с 26 июля температура в Украине будет держаться на уровне +29, +32.

Читайте такжеВ Украину ворвется жара до +31°: прогноз погоды на 8 июля (карта)В то же время август начнется в центральных и южных регионах с жары в +30 и закончится почти осенней температурой в +22.

По прогнозу синоптика, самым жарким днем месяца станет 4 августа (+35), на юге горячая погода продержится как минимум до 14 августа. В дальнейшем воздух будет охлаждаться уже по всей территории страны.

К середине августа в центре температура спадет до +26, +28. До 24 августа станет прохладнее еще на 4 градуса. Закончится месяц с температурой в +20 днем.

В августе в центральных областях ожидается семь дождливых периодов. На юге первая неделя будет жаркой (+31, +34), чуть свежее будет 8 августа, 14-го – пик на уровне + 35.

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Автор: Яна Ставская