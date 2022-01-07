Перемены погоды стоит ждать в воскресенье, 9 января.

На выходных, 8 и 9 января, в Украине продолжится похолодание. Ночные морозы будут на уровне -3°...-7°, а днем в большинстве областей столбики термометров не поднимутся выше 0°...+2°, лишь в южных областях традиционно будет чуть теплее. При этом в субботу по всей стране будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью, а в воскресенье большую часть территории страны затянет тучами, начнутся дожди со снегом.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью -4°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -2°, а днем - до 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

Во Львове в субботу ночью -3°, днем +1°, небольшая облачность, снег. В воскресенье ночью -5°, днем +2°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем +1°, небольшая облачность. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +1°, снег.

В Виннице в субботу будет немного облачно. Температура воздуха -3°...0°. В воскресенье температура будет -2°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +3°...+7°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -7°, днем 0°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье температура составит -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +2°...+6°. В воскресенье - небольшая облачность, +2°...+10°, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью -1°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью -4°, днем +2°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, снег.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем 0°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой снег, температура составит -1°, днем +1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем до 0°. В воскресенье ночью температура составит -10°, днем столбики термометров покажут 0°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура составит -9°...+1°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +2°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -5°...+2°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, сильный снегопад, до +1°. В воскресенье - небольшая облачность, -9°...0°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +4°...+8°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до 0°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +1°...+4°.

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