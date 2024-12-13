В ГСЧС предупреждают, чтобы не парковали машины под бордами, деревья, электроопоры, которые от ветра могут упасть.

На выходные температура в некоторых регионах Украины снизится до -8 градусов, а в горах - до -14 и будет сильный ветер. Об этом сказал на брифинге спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий.

"Похолодание мы будем фиксировать сегодня и на эти выходные - субботу и воскресенье. Отметки термометров опустятся и до - 8 в определенных регионах Украины, а в горах - до -14 градусов. Сегодня и завтра будут порывы ветра 15-20 м/", - сообщил он. При этом напомнил, что людям необходимо одевать удобную рельефную обувь для безопасного передвижения и не ставить машины под бордами, деревьями, электроопорами, потому что порывы ветра могут их свалить и это повлечет чрезвычайную ситуацию и будет повреждено имущество.

"Что касается гор, то необходимо обращать внимание на прогноз погоды, регистрироваться в поисково-спасательных отрядах, когда люди хотят отправиться в горы, а также иметь необходимое снаряжение и пользоваться приложением "Спасение в горах", где есть вся необходимая информация, а также функция геолокация, когда спасатели по этим данным могут найти человека, который потерялся", - подчеркнул Хорунжий.

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Он также отметил, что Россия в очередной раз обстреляла Украину и сейчас все необходимые службы, в частности, спасатели ликвидируют последствия их для нашей энергетической системы. Кроме того в условиях похолодания растет использование различных приборов.

Хорунжий сообщил, что с начала 2024 года в результате аварийных режимов работы электросетей, электроустановок возникло более 9500 пожаров, из них 311 пожаров из-за приборов, которые аккумулируют электроэнергию, а при использовании генераторов - 90 возгораний, кроме того 103 раза были случаи возгораний из-за проблем с горелками или с газовыми баллончиками к ним.

"В результате этих пожаров погибли 12 человек, из них 1 ребенок, 83 человека получили травмы, из них 5 детей", - отметил он.

По его словам, много пожаров произошло от перепадов напряжения, аварийных режимов работы или от перегрузки электросетей, а также использования приборов альтернативного питания или отопления.

Он продемонстрировал остаток электрочайника, который стал причиной пожара. По его словам, это может произойти из-за несертифицированной продукции или перепада в электросети, когда люди включают несколько мощных электроприборов.

"Электросеть не выдерживает, не срабатывают предохранители, а это может привести к короткому замыканию и возгоранию. От электрочайника огонь может распространиться на весь дом. Поэтому не нужно включать несколько мощных электроприборов - электрочайник, утюг, фен, стиральная машина вместе электроплитой", - отметил представитель ГСЧС. Он отметил, что все эти приборы нельзя одновременно включать в одну переноску.

Хорунжий также отметил, что нельзя готовить пищу на горелках, потому что он предназначен для ее подогрева. Он напомнил, что газовые баллоны нельзя хранить рядом с батареями, под прямыми солнечными лучами, потому что могут нагреваться и нужно их хранить подальше от детей.

Представитель ГСЧС отметил, что те, кто пользуется печным отоплением, должны проверить, чтобы дымоход был прочищен и не было повреждений, потому что при горении выделяется угарный газ, который не ощущается по запаху, но он очень опасен и в последнее время зафиксировано несколько случаев отравления людей им. Он напомнил, что целесообразно пользоваться датчиками угарного газа, которые громко сигнализируют о превышении СО в доме.

Хорунжий сказал, что обогревательные приборы надо размещать в местах, где не бегают животные, дети, подальше от горючих материалов - не менее метра. Также не оставлять их включенными без присмотра.

Погода в Украине - прогноз на выходные

Как сообщал УНИАН, на выходных погода в Украине будет нестабильной и разнообразной. В субботу температура снизится еще сильнее, ночью морозы будут местами до -7°...-10° и даже -13°. В воскресенье погода резко изменится: придет потепление, а вместе с ним дожди, снег и мокрый снег.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью -8°, днем -4°. В воскресенье ночью ожидается -3°, а днем 0°, пасмурно, снег.

Во Львове в субботу ночью -7°, днем 0°, пасмурно, снег. В воскресенье ночью 0°, днем +1°, пасмурно, снег.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +6°. В воскресенье - небольшая облачность, +2°...+5°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -7°, днем -3°, пасмурно. В воскресенье столбики термометров покажут -3°...0°, снег.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью -5°, днем -2°. В воскресенье температура составит -1°...+1°, пасмурно, мокрый снег.

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