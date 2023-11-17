Сложная погода в Украине ожидается и 18, и 19 ноября.

На ближайшие выходные в Украине объявили штормовое предупреждение. Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"18 ноября в западных областях значительный снег, на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, в Одесской области ожидается значительный дождь. Синоптики также прогнозируют, что ночью в Одесской области, а днем в южных, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях и Крыму порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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"Погодные условия приведут к усложнению движения транспорта на дорогах и улицах западных областей страны", - предупреждают в ведомстве.

Из - за непогоды в указанных областях объявлен І уровень угрозы - желтый.

Штормовое предупреждение также объявлено и на 19 ноября. По прогнозу, в южной части ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде дождя.

Также в южной части и восточных областях прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с, а в юго-восточных областях и Крыму местами порывы будут достигать 25 м/с.

Погода 18 ноября-прогноз

По данным Укргидрометцентра, в субботу в западных областях, местами и в Винницкой области ожидается значительный снег, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. В Одесской области значительный, в Николаевской, Херсонской и в Крыму умеренный дождь. На остальной территории сохранится погода без существенных осадков.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в Одесской области, а днем в южных, большинстве центральных областей и Крыму порывы ветра будут достигать 15-22 м/с.

Температура ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла. В южной части ночью будет 1-6° тепла, днем 5-10°, а на юге Одесской области и в Крыму воздух прогреется до 13°. В Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.

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