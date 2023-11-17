Ночью в ряде областей температура будет снижаться до -1°...-4°.

На выходных, 18 и 19 ноября, погода в Украине ухудшится. Ожидается много осадков в виде дождей и мокрого снега, а температура снизится еще сильнее. Местами ночью морозы будут до -1°...-4°. Днем к концу недели практически по всей стране похолодает до +1°...+3°, лишь в отдельных областях на юге будет чуть теплее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью -1°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается -3°, а днем +1°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь с мокрым снегом. В воскресенье ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

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В Луцке в субботу ночью -2°, днем +3°, небольшая облачность, дождь с мокрым снегом. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +2°.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха +1°...+3°, дождь. В воскресенье температура будет -3°...+1°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +8°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +1°...+4°, небольшой дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит 0°, днем +2°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...+1°, небольшая облачность, снег.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье температура составит 0°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +6°...+11°, дождь. В воскресенье - небольшая облачность, +3°...+7°, небольшой дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -1°, днем +8°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +5°, пасмурно, ливень.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье будет пасмурно, небольшой дождь, ночью 0°, днем +3°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +1°, днем +2°, мокрый снег.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -2°, днем до 0°, снег. В воскресенье ночью температура составит -3°, днем столбики термометров покажут 0°, пасмурно, возможен мокрый снег.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью +1°, днем +2°, ливень. В воскресенье - пасмурно, возможен мкрый снег. Температура составит +1° ночью и днем +3°.

В Трускавце в субботу пасмурно, сильный снег с дождейм, температура до +1°. В воскресенье - пасмурно, возможен мокрый снег, температура 0°...+2°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +3°, сильный снег с дождем. В воскресенье - пасмурно, 0°...+3°, возможен мокрый снег.

В Затоке в субботу - пасмурно, дождь, ночью +8°, днем +10°. В воскресенье - пасмурно, ливень, температура 0°...+4°.

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