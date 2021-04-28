В ближайшие дни в Украине должно потеплеть и начнутся дожди.

Погода в мае обещает быть довольно переменчивой.

Об этом на запрос Фактов ICTV рассказали в Укргидрометцентре.

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Как сообщается, уже со 2 мая синоптики прогнозируют потепление на территории Украины.

По данным синоптиков, кратковременные дожди и грозы ожидаются во всех областях Украины. В частности 2 мая дожди возможны практически во всей стране, за исключением востока и юго-востока. А уже в понедельник, 3 мая, дожди пройдут на Левобережье.

В середине следующей недели на севере и в центре Украины погода также обещает быть с дождями из-за циклона.

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Автор: Екатерина Лиманская