Остановка может продлиться до середины недели.

В регионе Норрботтен на крайнем севере Швеции из соображений безопасности остановили движение железнодорожного транспорта. Об этом сообщает шведская общественная телевещательная организация SVT.

В понедельник, 6 декабря, температура воздуха в Норрботтене - на уровне минус 27 градусов Цельсия. По прогнозам, в течение недели температура может опуститься ниже минус 30 градусов.

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Местный железнодорожный оператор Vy остановил движение поездов вокруг города Кируна из-за сильных морозов. Это сделали из соображений безопасности пассажиров.

"Наши локомотивы и вагоны выдерживают такие температуры, но к северу от Кируны поезда едут на большие расстояния по бездорожью. Это означает ограниченную возможность починки или эвакуации, если что-нибудь случится с инфраструктурой или транспортными средствами. Поэтому из соображений безопасности мы решили остановить движение на отдельных участках", – объяснили в Vy.

Региональный железнодорожный оператор Norrtåg также остановил движение в районе Кируны. На рейсы вместо этого вышли автобусы.

Как ожидается, движение поездов может быть возобновлено только 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в Дании покупателям и сотрудникам IKEA пришлось заночевать в магазине из-за плохой погоды.

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Автор: Анастасия Печенюк