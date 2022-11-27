Под толщей грязи было найдено тело женщины, еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

Несколько человек погибли в результате оползня, вызванного проливными дождями, на острове Искья, недалеко от Неаполя.

Поток грязи и мусора, достигший побережья утром в субботу, повалил деревья, поглотил здания и увлек за собой в море десятки автомобилей, передает Би-би-си.

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Под толщей грязи было найдено тело женщины, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Десятки домов оказались отрезанными, спасателям мешает плохая погода.

Жительница города Лиза Моччиаро рассказала информационному агентству Анса: "Мы услышали грохот примерно в три ночи, затем сошел первый оползень, за ним около пяти часов утра последовал второй. Это было ужасно".

Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедози сказал журналистам, что ситуация очень сложная и что пропавшие без вести люди, предположительно, оказались в ловушке под потоком грязи. За шесть часов выпало до 155 мм осадков.

В регионе Кампания, где расположен остров Искья, уже несколько дней идут проливные дожди. До воскресенья действует метеорологическое предупреждение о дождях и сильном ветре.

В четверг из-за непогоды в регионе погибли два человека. Аргентинский турист утонул, упав в море во время прибрежного шторма, еще одного человека убило ударом молнии на пляже.

Местные власти призывают жителей оставаться дома, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Ранее министр инфраструктуры Маттео Сальвини заявил, что в результате оползня погибли восемь человек. Однако позже министр внутренних дел заявил, что гибель людей пока не подтверждена.

Искья, как и соседний остров Капри, расположенный в Тирренском море, - это популярное место отдыха итальянцев и иностранных туристов.

Непогода в Италии

В августе в Италии сильный ветер привел к гибели двух человек. Причиной их смерти было падение деревьев. Ветер также повредил линии электропередач в Тоскане, разрушил дома. Некоторых жителей пришлось эвакуировать.

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