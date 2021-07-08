На Филиппинах продолжается извержение вулкана Таал. Вулкан выбросил в атмосферу рекордное количество диоксида серы.
Об этом сообщает meteoprog.
Как сообщается, за сутки 7 июля сейсмологи зафиксировали 55 вулканических землетрясений, при этом 5 из них длились от двух до пяти минут.
Вулкан начал проявлять активность еще в начале апреля. В четверг, 1 июля, произошло первое извержение. 4 июля за сутки вулкан выбросил 22,628 тонн диоксида серы - это рекорд для Таала.
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Как сообщается, шлейф из пара и диоксида серы поднялся на 1500 метров над уровнем моря и движется к юго-западу от основного кратера вулкана. В регионе до сих пор сохраняется третий уровень опасности. Людей просят быть готовыми к эвакуации, пилотов призывают не летать в районе извержения.
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