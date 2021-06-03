Астрахань в России накрыло пыльной бурей.
Очевидцы активно снимали ненастье на видео и делились ими в сети.
Как сообщают российские СМИ, буря пришла со стороны Калмыкии в Астраханскую область в результате усиления ветров.
В результате бури без газа остались около 10 тысяч жителей.
Это уже вторая подобная буря в регионе за последнее время. Ранее ненастье бушевало в Астраханской области 19 мая.
Пыльные бури в Австралии
Как сообщал Погода УНИАН, сильные теплые ветры вызвали пыльные бури, которые 25 мая пронеслись по Южной Австралии. Бури продолжались два дня.
Власти советовали людям с проблемами дыхания и астмой оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, если их состояние ухудшается.
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