В результате ненастья около 10 тысяч жителей остались без газоснабжения.

Астрахань в России накрыло пыльной бурей.

Очевидцы активно снимали ненастье на видео и делились ими в сети.

Как сообщают российские СМИ, буря пришла со стороны Калмыкии в Астраханскую область в результате усиления ветров.

В результате бури без газа остались около 10 тысяч жителей.

Это уже вторая подобная буря в регионе за последнее время. Ранее ненастье бушевало в Астраханской области 19 мая.

Пыльные бури в Австралии

Как сообщал Погода УНИАН, сильные теплые ветры вызвали пыльные бури, которые 25 мая пронеслись по Южной Австралии. Бури продолжались два дня.

Власти советовали людям с проблемами дыхания и астмой оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, если их состояние ухудшается.

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Автор: Екатерина Лиманская