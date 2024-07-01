Потоки воды, грязи и мусора хлынули с гор, оставив катастрофические последствия.

Сильные штормы обрушились на Швейцарию, Францию, Австрию и Италию. В результате стихии погибли не менее семи человек. Как пишет The Watcers, штормы вызвали наводнения, оползни и масштабный ущерб инфраструктуре. Больше всего пострадали Швейцария и северо-восток Франции.

Как сообщается, количество осадков достигало 27 мм в час в течение примерно 2-3 часов. В результате этого потоки воды, грязи и мусора хлынули с гор, оставив катастрофические последствия.

В Швейцарии четыре человека погибли, еще один пропал без вести. На северо-востоке Франции сообщается о трех погибших.

Полиция Швейцарии сообщила, что в долине реки Рона ночью прошел особенно сильный дождь, вызвавший сильные ливневые паводки, которые застали людей врасплох. Часть небольшого автодорожного моста обрушилась, а Рона вышла из берегов, затопив шоссе и железнодорожную линию.

Три человека погибли в результате оползня и еще один найден мертвым в отеле. Вероятно, мужчина погиб из-за внезапного подъема паводковых вод.

Еще трое пожилых людей в возрасте от 70 до 80 лет погибли, когда на их машину упало дерево.

В Италии наводнения, грозы и оползни затронули различные северные регионы.

Штормовое предупреждение по Украине - подробности

1 июля в Украине также ожидается ненастная погода. На западе страны пройдут грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Волынской, Львовской и Закарпатской областях ожидаются значительные дожди.

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