Осадков в столице 20 ноября не ожидается.

Начало недели в Киеве, 20 ноября, будет холодным, но без осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут -3°, днем температура максимально поднимется лишь до +1°, а вечером похолодает до -2°. Весь день в Киеве будет небольшая облачность.

Прохлады добавит северный ветер, скорость которого будет до 2,4 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 744 миллиметра ртутного столба.

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Погода 20 ноября - прогноз на сегодня по Украине

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +5°, сильный дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, снег.

В Тернополе 20 ноября ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°, сильный дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет -4°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем 0°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...0°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...-1°, снег.

В Одессе 20 ноября - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -3°...-1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -1°, снег.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, снег.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, 0°...+3°, снег.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -1°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, небольшой снег.

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