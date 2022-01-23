Температура воздуха ночью опустится до 5-10° мороза, днем – до 3-8° мороза.

Стало известно, какой будет погода в Украине в понедельник, 24 января.

Свежий прогноз погоды опубликовал Укргидрометцентр в Facebook.

В южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается снег, местами порывы ветра 15-20 м/с и метели, а на остальной территории будет без существенных осадков.

"На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3-8° мороза; в Карпатах и на Закарпатье ночью 14-19°, днем 7-12° мороза", – говорится в сообщении.

В Киевской области ожидается погода без существенных осадков, на дорогах также будет гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-10° мороза, днем 4-7° мороза.

Читайте такжеВ четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение: где разбушуется стихия (карта)Ранее сообщалось, что 23 января в Украине станет немного холоднее, чем накануне. Практически по всей стране температура снизится на градус-два. Местами днем будет -6°. На западе и востоке ожидается снег, осадки затронут также Винницкую и Житомирскую области.

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