Потоки воды хлынули на населенный пункт, расположенный в горах.

Катастрофическое наводнение в Непале уничтожило деревню Тхаме. Часть домов исчесли с лица Земли, а другая часть больше непригодна для проживания. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, причиной наводнения стал прорыв ледникового озера. Вода несла грязь, гравий и валуны по склонам Гималаев, разрушив 20 домов, начальную школу и клинику в сельском муниципалитете.

Официальная инспекция с использованием вертолетов подтвердила, что наводнение было вызвано прорывом ледникового озера Тьянбо.

Как сообщается, два из пяти небольших озер над деревней Тхаме в районе Эвереста были опустошены после прорыва берегов. Еще два озера потенциально опасны и могут прорваться в любое время. И только лишь одно озеро пока не вызывает опасений.

Для спасения жителей деревни направили военных и сотрудников полиции. Пока что сообщений о жертвах не поступало, но примерно 50 процентов деревни Тхаме серьезно пострадало, а оставшиеся дома непригодны для проживания. По данным полиции, школа, поликлиника и 15 домов были полностью разрушены наводнением.

Трагедия на Монблане

В начале августа на Монблане во Французских Альпах откололся ледник, в результате чего один человек погиб и еще четверо получили ранения.

Из-за своей высоты более 4800 метров Монблан чрезвычайно подвержен влиянию погодных условий, а потому там регулярно происходят серьезные инциденты.

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