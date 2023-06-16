На Земле бушует магнитная буря класса G2 - умеренные возмущения.

Магнитная буря умеренной мощности накрыла Землю. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, к Земле повернулась область Солнца с дырой, из которой вырывается высокоскоростной поток, направленный на нашу планету. Первые влияния магнитной бури класса G1 были ощутимы 15 июня, а сегодня - она усилилась до уровня G2, что предполагает умеренные возмущения.

Ожидается, что солнечный ветер будет влиять на Землю еще и 17 июня, а к 18 числу влияние Солнца на нашу планету ослабнет.

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Магнитные бури в июне

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время на Земле ожидается сильная магнитная буря, которая продлится три дня подряд: с 18 по 20 июня. Ожидается, что ее сила составит 5 баллов, что сделает ее самой мощной бурей в этом месяце.

Затем более недели ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Лишь в конце июня, 30 числа, солнечная активность снова повысится.

Как магнитные бури влияют на людей

У каждого человека магнитные бури могут вызывать разные симптомы: головокружение, тошноту, головные боли, бессонницу, боль в суставах, слабость, обострение хронических заболеваний и т.д.

Чтобы защититься от их влияния, специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни, часто гулять на свежем воздухе, достаточно спать и отказаться от вредных привычек.

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