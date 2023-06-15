Работники лабораторий Солнца ведут непрерывное наблюдение за нашей звездой и предупреждают о самых опасных датах. Когда на Солнце наблюдаются периоды повышенной активности, на Земле возникают магнитные бури. Метеочувствительные люди тяжело переносят такие периоды. Самая мощная в июне буря накроет Землю в середине месяца.
- Что такое магнитная буря?
- Когда будет ближайшая магнитная буря
- Влияние магнитной бури на здоровье
- Как защититься от воздействия магнитной бури
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Когда будет ближайшая магнитная буря
В середине июня ожидается трудный период для метеозависимых людей. Слабая магнитная буря мощностью 4 балла ожидается в пятницу 16 июня. В следующий день 17 июня солнечная активность снизится. Затем с 18 по 20 июня продлится трехдневная магнитная буря силой 5 баллов. Это будет самая мощная буря в месяце.
Остаток июня будет спокойным до последнего дня месяца. Лишь 30 июня солнечная активность снова повысится.
Влияние магнитной бури на здоровье
Магнитные бури влияют на людей очень по-разному. Наиболее чувствительны к ним метеочувствительные и пожилые люди, обладатели хронических болезней и беременные женщины.
Симптомы магнитной бури у разных людей очень отличаются. Чаще всего недомогание в опасные дни проявляется такими признаками:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- высокая температура;
- повышенное или пониженное давление;
- бессонница;
- боль в мышцах и суставах;
- слабость;
- обострение хронических болезней.
Большинство людей переносят бури достаточно легко, но в случае серьезного недомогания стоит взять больничный.
Как защититься от воздействия магнитной бури
Чтобы свести негативные последствия бури к минимуму, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные даты.
- Откажитесь от жирной, острой, мучной пищи и фастфуда.
- Ешьте больше сезонных продуктов, зелени, овощей и фруктов.
- Пейте больше воды и компотов.
- Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
- Увеличьте физические нагрузки: делайте зарядку или хотя бы просто больше ходите пешком.
- Постарайтесь меньше нервничать и держитесь подальше от конфликтов.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
Если ваше самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к своему семейному врачу.