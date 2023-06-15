В середине июня Землю накроет мощная магнитная буря, которая суммарно продлится 4 дня.

Работники лабораторий Солнца ведут непрерывное наблюдение за нашей звездой и предупреждают о самых опасных датах. Когда на Солнце наблюдаются периоды повышенной активности, на Земле возникают магнитные бури. Метеочувствительные люди тяжело переносят такие периоды. Самая мощная в июне буря накроет Землю в середине месяца.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Когда будет ближайшая магнитная буря

В середине июня ожидается трудный период для метеозависимых людей. Слабая магнитная буря мощностью 4 балла ожидается в пятницу 16 июня. В следующий день 17 июня солнечная активность снизится. Затем с 18 по 20 июня продлится трехдневная магнитная буря силой 5 баллов. Это будет самая мощная буря в месяце.

Остаток июня будет спокойным до последнего дня месяца. Лишь 30 июня солнечная активность снова повысится.

Влияние магнитной бури на здоровье

Магнитные бури влияют на людей очень по-разному. Наиболее чувствительны к ним метеочувствительные и пожилые люди, обладатели хронических болезней и беременные женщины.

Симптомы магнитной бури у разных людей очень отличаются. Чаще всего недомогание в опасные дни проявляется такими признаками:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

высокая температура;

повышенное или пониженное давление;

бессонница;

боль в мышцах и суставах;

слабость;

обострение хронических болезней.

Большинство людей переносят бури достаточно легко, но в случае серьезного недомогания стоит взять больничный.

Как защититься от воздействия магнитной бури

Чтобы свести негативные последствия бури к минимуму, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные даты.

Откажитесь от жирной, острой, мучной пищи и фастфуда. Ешьте больше сезонных продуктов, зелени, овощей и фруктов. Пейте больше воды и компотов. Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном. Увеличьте физические нагрузки: делайте зарядку или хотя бы просто больше ходите пешком. Постарайтесь меньше нервничать и держитесь подальше от конфликтов. Перед сном принимайте контрастный душ.

Если ваше самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к своему семейному врачу.

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