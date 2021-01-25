Львовщину замело: водители вынуждены останавливаться на обочинах (видео)
Утром дороги в области сильно замело, образовался гололед.
Сильный снегопад во Львовской области вызвал заносы и гололед на дорогах.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, утром дороги сильно замело, образовался гололед. Переметы были такие, что кое-где водители вынуждены были останавливаться на обочине. К этим неурядицам добавился еще и туман, а из-за него и плохая видимость - в частности, на трассе "Киев-Чоп".
Как сообщается, в настоящее время дорожники уже расчистили пути, на всех трассах работает снегоуборочная техника. И все же водителей просят по возможности отложить все несрочные поездки.
Во Львовской области замело дороги и образовался гололед
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