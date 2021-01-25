Львовщину замело: водители вынуждены останавливаться на обочинах (видео)

17:01, 25 января 2021
178
Прослушать
Остановить

Утром дороги в области сильно замело, образовался гололед.

фото УНИАН, Валерий Шмаков
фото УНИАН, Валерий Шмаков

Сильный снегопад во Львовской области вызвал заносы и гололед на дорогах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Снег и дожди: завтра практически всю Украину накроют осадки (карта)

Как отмечается, утром дороги сильно замело, образовался гололед. Переметы были такие, что кое-где водители вынуждены были останавливаться на обочине. К этим неурядицам добавился еще и туман, а из-за него и плохая видимость - в частности, на трассе "Киев-Чоп".

Как сообщается, в настоящее время дорожники уже расчистили пути, на всех трассах работает снегоуборочная техника. И все же водителей просят по возможности отложить все несрочные поездки.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Львоввидеопогода во Львовеновости Львова
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
78 %
756 мм
2.5 м/с
58 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь