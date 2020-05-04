"Очищали ливнестоки и дежурили заранее": в КГГА прокомментировали очередное подтопление улиц Киева

Гидрослужба автодора работает в усиленном режиме из-за дождя.

Киев снова пострадал от дождя / фото КГГА

В столичной госадминистрации прокомментировали ситуацию, сложившуюся на некоторых улицах Киева из-за местами сильных осадков.

Как сообщает пресс-служба КГГА, гидрослужба столичного автодора работает в усиленном режиме.

"Возле проблемных участков, где вероятны подтопления, заранее, еще до начала ливня, начала дежурить спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и вблизи станции метро "Левобережная", - заявили в администрации.

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В свою очередь в "Киевавтодоре" говорят, что накануне очищали ливнестоки от грязи.

"Дорожники и сейчас продолжают такую работу, ведь шквальный ветер срывает листья, которые вместе с мусором закрывают решетки ливнестоков", - говорится в сообщении.

Киевлян в случае выявления подтоплений призывают обращаться в круглосуточную диспетчерскую.

Как сообщал УНИАН, сегодня несколько столичных улиц оказались затопленными из-за сильного дождя и града.