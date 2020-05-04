"Очищали ливнестоки и дежурили заранее": в КГГА прокомментировали очередное подтопление улиц Киева
Гидрослужба автодора работает в усиленном режиме из-за дождя.
В столичной госадминистрации прокомментировали ситуацию, сложившуюся на некоторых улицах Киева из-за местами сильных осадков.
Как сообщает пресс-служба КГГА, гидрослужба столичного автодора работает в усиленном режиме.
"Возле проблемных участков, где вероятны подтопления, заранее, еще до начала ливня, начала дежурить спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и вблизи станции метро "Левобережная", - заявили в администрации.
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В свою очередь в "Киевавтодоре" говорят, что накануне очищали ливнестоки от грязи.
"Дорожники и сейчас продолжают такую работу, ведь шквальный ветер срывает листья, которые вместе с мусором закрывают решетки ливнестоков", - говорится в сообщении.
Киевлян в случае выявления подтоплений призывают обращаться в круглосуточную диспетчерскую.
Как сообщал УНИАН, сегодня несколько столичных улиц оказались затопленными из-за сильного дождя и града.
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