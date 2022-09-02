Также прошлое лето вошло в двадцатку самых сухих в столице с 1891 года.

В этом году лето в Киеве попало в топ-5 самых теплых с 1881 года. Средняя температура воздуха составила + 21,6 ºС, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило пятую позицию среди самых теплых.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, холоднее всего было 18 июля, когда температура под утро опустилась до +11,5°С, а самым жарким и рекордным оказалось 29 июня, когда температура после полудня поднялась до +34,4°С.

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Как сообщается, за лето установлено восемь температурных рекордов, большинство из них - четыре - в июне.

По данным синоптиков, количество осадков за лето на проспекте Науки составило 142 мм, или 72% от климатической нормы. Лето-2022 вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Как сообщал Погода УНИАН, август в Киеве стал одним из самых жарких за последние полтора века. В частности, в течение месяца было зафиксировано три температурных рекорда, он стал девятым самым теплым в столице за 142 года наблюдений.

Напомним, в конце августа в Киеве за два дня было установлено три температурных рекорда. В частности, 27 августа в столице за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +24,6°с, что на 0,2°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1943 года.

По данным синоптиков, минимальная температура воздуха в этот день в Киеве не опустилась ниже +20,5°С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1975 году и составляло +18,3°С.

Также 28 августа минимальная температура воздуха в Киеве повторила рекордное значение 1943 года и составила 19,9°С.

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