Золотая осень уходит: синоптики рассказали, когда ждать дождей со снегом
Дожди в Украине начнутся в последние дни октября и продержатся до 4 ноября.
В начале этой недели синоптики предупредили, что четверг, 29 октября, может стать последним днем золотой осени в Украине, после чего погода резко изменится из-за надвигающегося циклона.
Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре в УкраинеПо данным специалистов, 31 октября похолодание распространится по всей стране, циклон принесет дожди и даже мокрый снег, сообщают ukraine.fakty.ua.
Как рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, дожди в Украине начнутся в последние дни октября и продержатся до 4 ноября.
"Небольшие дожди также будут 2 и 3 ноября, которые принесут атмосферные фронты и циклон, — говорит Голеня. — В эти дни температурный фон немного снизится, но будет близок к климатической норме, то есть максимальные температуры будут в пределах 8-12 градусов тепла, а минимальная температура до 5 ноября 3-8 тепла, морозов не будет. Правда, в Карпатах 30 и 31 октября возможен мокрый снег, а столбики термометров там будут колебаться от 0 до плюс 5. С 4 ноября осадки прекратятся, днем ожидается около 10 градусов тепла, а по ночам температура воздуха может снижаться местами к слабому морозу".
В субботу, 31 октября, дожди возможны по всей территории страны, скорость ветра — около 10 м\сек. Днем на западе и местами в севере столбики термометров покажут плюс 10, а в Крыму воздух прогреется до 18 градусов тепла.
В воскресенье, 1 ноября, дожди возможны во многих областях, кроме западных, скорость ветра — около 12 м\сек. Днем в западных, северных и центральных областях столбики термометров опустятся до отметок плюс 6, а в Крыму воздух прогреется до 13 градусов тепла.
По словам народного синоптика Владимира Деркача, начало последнего месяца осени будет дождливым, но приблизительно к середине первой декады ноября придет тепло — бабье лето.
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