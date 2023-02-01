В течение дня в Киеве ожидается мокрый снег. Коммунальщики обработали улицы столицы противогололедными смесями.

В Киеве в течение вечера и ночи продолжалась противогололедная обработка улиц и дворов специальными смесями. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в социальной сети Facebook.

В частности, дорожники привлекли 110 единиц техники и 148 работников в составе 24 бригад по ручной уборке - обрабатывали улицы, узкие тротуары, лестницы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, островки безопасности.

"Работники коммунальной корпорации "Киевавтодор" используют песчано-соляную смесь, соль, жидкие хлориды, ведь на мокром покрытии во время мороза возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.

Видео дня

Утром управляющие компании задействовали 10 единиц техники и 3,5 тыс. работников, которые убирают и осуществляют противогололедную обработку дворов и межквартальных проездов.

По прогнозу синоптиков, в течение среды в Киеве ожидается мокрый снег. В КГГА просят водителей и пешеходов быть осмотрительными.

Погода в Киеве сегодня

По данным Погода УНИАН, практически весь день в Киеве будет пасмурная погода, небо будет покрыто облаками, а с обеда и до вечера прогнозируется сильный дождь с переходом в мокрый снег.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве и области ожидается облачная погода, небольшой снег, днем с дождем; на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве воздух прогреется до 0-2° тепла.

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