Всего за 12 часов в штате выпало в 5 раз больше осадков, чем обычно за месяц.

В американском штате Флорида после проливного дождя началось катастрофическое наводнение. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, в одном из городов всего за 12 часов выпало более полуметра осадков. Для сравнения: среднемесячное количество осадков в здесь в апреле составляет 89 мм, поэтому 500 мм всего за 12 часов - это более чем в пять раз больше среднего количества осадков за месяц.

Исторические дожди вынудили Национальную метеорологическую службу США объявить редкое чрезвычайное положение о внезапных наводнениях в Голливуде и других районах.

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Как сообщается, из-за наводнения многие люди оказались заблокированными в своих машинах и домах, а по улицам плавали многочисленные брошенные автомобили.

Из-за исторического наводнения пришлось отменить все авиарейсы и закрыть аэропорты. Также местные власти на два дня закрыли школы.

В результате стихии десятки тысяч человек остались без электричества.

Наводнение в Турции - что известно

В середине марта наводнение произошло на юго-востоке Турции, который ранее пострадал от разрушительных землетрясений. В результате проливных дождей затоплеными оказались дома и больницы, а детей отправили на вынужденные каникулы.

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