Сильная жара и дожди: стало известно, какой будет погода в Украине в начале июля

15:29, 30 июня 2020
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В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +38 градусов.

В начале июля в Украине будет жарко / фото УНИАН
В начале июля в Украине будет жарко / фото УНИАН

В первые дни июля погода в Украине будет жаркой. 

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 1-2 июля осадков в Украине не ожидается, температура днем составит +26...+34 градуса. 

В течение 3-4 июля в западных и местами в центральных областях пройдут дожди, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +38 градусов. 

Напомним, во вторник, 30 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +33°.

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Теги: #погода#жара
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