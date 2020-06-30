Сильная жара и дожди: стало известно, какой будет погода в Украине в начале июля
В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +38 градусов.
В первые дни июля погода в Украине будет жаркой.
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 35 населенных пунктов
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 1-2 июля осадков в Украине не ожидается, температура днем составит +26...+34 градуса.
В течение 3-4 июля в западных и местами в центральных областях пройдут дожди, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +38 градусов.
Напомним, во вторник, 30 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +33°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +14°
- Днепр+30°... +19°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+26°... +16°
- Кропивницкий+31°... +16°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+23°... +15°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+29°... +18°
- Ровно+24°... +15°
- Симферополь+29°... +19°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+23°... +13°
- Харьков+29°... +19°
- Херсон+34°... +21°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+31°... +16°
- Чернигов+27°... +13°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+21 °
Влажность:59 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:47
Закат20:39
Видимость:16 км
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