Осадков в столице не ожидается.

В четверг, 19 сентября, погода в Киеве нормализуется - в столице снова станет теплее после кратковременного похолодания. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Осадков уже не ожидается, вместо них будет ясная и безоблачная погода. Ночью температура снизится до +13°...+15°, а днем воздух прогреется до +25°.

Ветер тоже станет слабее, 5-10 м/с, а атмосферное давление останется близко к норме, 754-756 миллиметров ртутного столба.

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Погода 19 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +21°.

В Луцке будетпрактически безоблачно, ночью +12°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +12°, днем +22°.

В Тернополе 19 сентября ночью будет +13°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+23°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +14°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, практически безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +11°...+23°.

В Одессе 19 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +22°.

В Херсоне в четверг ночью будет +15°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +23°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +24°, облачно с прояснениями.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +14°...+22°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +23°.

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