Народный праздник 30 ноября известен под названием Григорий Зимоуказатель.

Христиане отмечают церковный праздник 30 ноября в честь епископа и богослова Григория Чудотворца. Это последний день осени, хотя по погоде он уже не отличается от зимы. Приметы погоды этого дня помогают определить, какой будет зима.

На Григория наши предки устраивали проводы зимы. В народных гуляниях брали участь и взрослые, и дети. Молодежь в эту дату каталась с горки на санях. Считалось, что кто дальше всех укатится, тот в следующем году будет самым счастливым. Владельцы садов и огородов 30 ноября устраивали снегозадержание на участке.

Считается, что сон в ночь с 29 на 30 ноября является вещим. Его нужно хорошо запомнить, если хотите, чтобы сон сбылся. Если же не желаете сбывания снов, то стоит записать сюжет сна на листочке и сжечь его. Незамужней девушке сегодня может явиться во сне будущий супруг.

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Что нельзя делать 30 ноября

Запрещено примерять чужие обручальные кольца сегодня. Сегодня нельзя вышивать черными нитками. В этот день не стоит принимать близко к сердцу плохие вести, поскольку новости в этот день пустые.

Приметы погоды 30 ноября

Какая погода в первую половину дня - такой будет первая половина зимы. Погода после обеда повторяет погоду во вторую половину зимы.

Темный лед на лужах и озерах сулит богатый урожай.

Если на эту дату выпал молодой месяц, то приближаются морозы.

Мыши попрятались в норки - к скорому похолоданию.

Если на калине уже не осталось ягод, то скоро начнется настоящая погодная зима.

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