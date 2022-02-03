Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, как зимняя погода влияет на человека, и чем можно улучшить самочувствие.

Зимняя облачная погода с осадками влияет не только на здоровье человека, но и даже на его настроение. Однако существуют простые правила, которые помогут избежать зимней депрессии или ухудшения самочувствия.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.

По словам синоптика, облачность, дефицит света, солнечных прояснений проявляются в скачках настроения, чувстве подавленности и апатии.

Как улучшить свое самочувствие в зимний период: что советует синоптик

Искусственный свет не заменить солнечным. Поэтому, чтобы избежать депрессии включайте больше света в тех помещениях, где находитесь.

Не забывайте о фруктах и овощах.

Особенно сильно на влажную погоду реагируют астматики и больные сердечнососудистыми заболеваниями. Однако и здоровые люди могут чувствовать слабость и утомляемость в период повышенной влажности. Но надо избегать и другого сверх меры - слишком сухого воздуха в помещениях в период отопительного сезона.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, как зимний холод влияет на организм человека.

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