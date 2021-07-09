Жара в Украине продлится до конца следующей недели / фото УНИАН
Жара, которая установилась в Украине, продлится еще не один день.
В этом уверена синоптик Наталья Диденко.
"Ориентировочно, она (жара - УНИАН) еще побудет всю следующую неделю", - написала синоптик.
По ее данным, ослабление жары возможно с 18-19 июля, прохлада будет распространяться сначала из западных областей Украины.
"Однако на востоке горячая погода будет продолжаться и дальше", - предупредила синоптик.
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