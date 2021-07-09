По всей стране ожидается жаркая и малооблачная погода.

На выходных, 10 и 11 июля, в Украине сохранится жара. Местами столбики термометров поднимутся до +33°. Лишь в субботу температура немного снизится во Львовской области из-за дождя.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +20°, днем +32°. В воскресенье днем ожидается +31°, а ночью - до +21°.

Во Львове в субботу ночью +17°, днем +27°, ливень. В воскресенье ночью +17°, днем +30°, также небольшой дождь.

В Луцке в субботу ночью +18°, днем +31°, небольшой дождь. В воскресенье - переменная облачность, ночью +19°, днем +31°.

В Виннице в субботу будет почти безоблачно. Температура воздуха +18°...+30°. В воскресенье температура будет +17°...+30°, переменная облачность.

В субботу в Одессе будет почти безоблачно, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье - почти безоблачно, +21°...+31°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +20°, днем +32°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +21°...+32°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - почти безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°. В воскресенье температура составит +19°...+33°.

В Симферополе в субботу - почти безоблачно, +18°...+28°. В воскресенье +17°...+29°, гроза.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +21°, днем +31°. В воскресенье ночью ожидается +21°, днем +32°, незначительная облачность.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +32°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье - почти безоблачно, температура составит +20°, днем +33°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, ливень, температура до +24°. В воскресенье днем температура составит +25°, ночью похолодает до +12°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура составит +15°...+30°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, ливень, температура до +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +13°...+30°.

В Сваляве завтра небольшая облачность, возможен дождь с грозой, +26°. В воскресенье температура составит +14°...+28°, небольшая облачность.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +20°...+31°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +32°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, температура +21°...+33°.

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Автор: Екатерина Лиманская