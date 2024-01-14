В нескольких областях нашего государства спрогнозировано 3 уровень опасности.

Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в западных областях Украины.

"14-15 января, в связи с метелями и снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", - сообщает ГСЧС. Прогнозируют третий уровень опасности из пяти.

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Как сообщал УНИАН, с начала января Украину охватывают различные циклоны, но все они сопровождаются низкими температурами и осадками.

По прогнозу Игоря Кибальчича, после 12 и 13 января, когда в Украине наблюдалось похолодание, температура несколько повысится, а 16-18 придет очередная волна холода. Только в конце второй декады января ожидается более устойчивый рост температуры воздуха вплоть до оттепели на большей части Украины и осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождем.

По словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, среднемесячная температура в Украине в январе может быть на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. По ее словам, это прогнозируют синоптики. Она пояснила, что хотя сейчас наблюдаются морозы, в то же время компенсация может быть во второй половине января.

Как сообщали в ГСЧС, в результате сильных порывов ветра и срабатывания автоматики в Украине 9 января было обесточено 1019 населенных пунктов в 8 областях. Больше всего обесточено в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Бригады облэнерго оперативно восстанавливали электроснабжение.

Также в связи с гололедом и ветром на территории отдельных областей вводилось временное ограничение для проезда грузового транспорта и автобусов.

Перед этим известный синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 8 января морозы в Украине усилятся, а мощная южная циклоническая система обусловит сложные погодные условия в центральных областях, на Прикарпатье, в восточной части и на юге.

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